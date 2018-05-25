В Хабаровском крае молодым людям с инвалидностью помогают найти работу

В Хабаровском крае успешно внедряется программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». По данным комитета по труду и занятости населения, с начала года на предприятия региона были трудоустроены 136 человек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 44 лет.

В рамках реализации краевой программы, специалисты службы занятости населения помогают гражданам с инвалидностью в поиске подходящей вакансии, проведении собеседования и заполнении документов. Помимо этого, предусмотрены инструменты сопровождения работников с ограниченными возможностями здоровья на новом месте. Одним из них станет институт наставничества, который подразумевает назначение опытного работника ответственным за профессиональную и должностную адаптацию молодых людей с инвалидностью.

«Это необходимо для правильного применения на практике имеющихся у нового сотрудника знаний и навыков, внушения уверенности в правильности принимаемых решений и общей моральной поддержки. Институт наставничества поможет работодателям воспитать грамотного специалиста. К 2020 году с назначением наставника планируется трудоустроить порядка 200 инвалидов молодого возраста», - подчеркнули в комитете.

Там также сообщили, что в рамках программы из средств краевого бюджета запланировано предоставление работодателям субсидии на затраты, связанные с сопровождением инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Сейчас документ проходит согласование в органах исполнительной власти края.

Отметим, что сегодня в регионе зарегистрированы 407 человек, относящихся к категории инвалидов и состоящих на учете в органах службы занятости населения края, из них 209 - инвалиды молодого возраста. Вакансии для граждан с ограниченными возможностями здоровья предлагают 514 предприятий края. Больше всего рабочих мест выделяется организациями здравоохранения и образования, промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним также, что важность работы по трудоустройству инвалидов была отмечена в «майских» указах Президента России Владимира Путина, как одно из направлений государственной социальной политики. В 2016 году Министерство труда и социальной защиты РФ поставило перед регионами задачу – до конца 2020 года устроить на работу не менее 50 процентов инвалидов трудоспособного возраста., - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Если исключить работу типа склеивания бумажных коробочек, то картина не столь радужная. Пример- судьба незрячего хабаровчанина. Игоря Гармаша. Прочитать об Игоре Гармаше можно здесь: http://khabarovsk.md/society/12964-habarovchanin-igor-garmash-na-takih-kak-ya-stavyat-krest.html