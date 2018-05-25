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Хабаровский край будет сотрудничать с Самарской областью
В рамках Петербургского международного экономического форума Хабаровский край заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Самарской областью. Документ подписали Губернатор региона Вячеслав Шпорт и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стороны договорились развивать торгово-экономические связи, обмениваться опытом в науке, культуре, здравоохранении, образовании, строительстве и архитектуре, молодежной политике и других областях.
Два региона уже связывают деловые партнерские отношения. Из Самарской области в Хабаровский край поставляется продукция машиностроения. В области расположен автомобильный кластер, выпускающий марки «Лада» и «Нива» ПАО «АвтоВАЗ», а также различные модификации автомобилей «Ниссан», «Рено», «Датсун». Кроме того, Самарская область поставляет пиво известного бренда «Жигулевское», а также моющие средства и кровельные материалы. Хабаровский край, в свою очередь, экспортирует лекарственные средства, рыбу и продукты рыбопереработки. Общий торговый оборот между субъектами исчисляется сотнями миллионов рублей.
«Экономики наших регионов очень похожи. У нас лидируют промышленные производства, выпускающие наукоемкую продукцию. Уверен, что теперь получится активизировать взаимодействие между крупными промышленными предприятиями. Хорошие перспективы для развития сотрудничества открываются в связи с реализацией госпрограммы импортозамещения на площадках ТОСЭР и в рамках кластера авиа- и судостроения в Комсомольске-на-Амуре. Мы готовы делиться опытом по созданию зон особых режимов для предпринимательской деятельности. Также важно продолжать наращивать товарооборот, он может быть значительно больше», - отметил по итогам подписания Губернатор Вячеслав Шпорт.
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