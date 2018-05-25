Лучшие российские практики по развитию территорий внедрят в Хабаровском крае

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между Правительством Хабаровского края и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Документ, в рамках которого в регионе будут применяться лучшие российские практики АСИ по развитию территорий, подписали Губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Речь идет об инициативах в рамках проекта «Магазин верных решений», которые успешно реализованы в ряде регионов и по итогам Всероссийского конкурсного отбора АСИ признаны лучшими. В Хабаровском крае будут работать 7 практик: в сфере управления экономикой муниципальных образований, благоустройства, развития туризма, молодежных инициатив и добровольчества, повышения доступности госсуслуг.

В частности, в регионе реализуют проект «Вагон знаний». В его рамках для школьников будут организованы образовательные железнодорожные маршруты. Кроме того, в крае появится передвижной центр профориентации и центр поддержки предпринимательства. Проект для бизнеса предполагает создание комфортной деловой среды и комплексное сопровождение инвестиционных идей в агропромышленном комплексе.

По словам Губернатора, успешный опыт других территорий пойдет на пользу Хабаровскому краю. Новые для региона практики будут реализованы сначала в пилотных районах – Хабаровский и Бикинский.

«Мы благодарны Агентству стратегических инициатив за проводимую работу по созданию комфортной среды для бизнеса. За пятилетний период вместе нам удалось сделать многое. Мы реализовали «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрили региональный инвестиционный стандарт, выстроили конструктивный диалог с предпринимательским сообществом и значительно улучшили позиции края в Национальном рейтинге. Уверен в плодотворном развитии нашего сотрудничества в дальнейшем», - отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что делегация Хабаровского принимает активное участие в деловой и выставочной программе ПМЭФ – 2018. На полях форума запланирован ряд встреч Губернатора края с крупнейшими российскими компаниями и финансовыми организациями, в ходе которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.