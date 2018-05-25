Хабаровский район поддержал Вячеслава Шпорта участвовать в выборах губернатора

Муниципальное сообщество Хабаровского края поддержали решение Вячеслава Шпорта участвовать в выборах губернатора Хабаровского края 2018 года.

Обращение к действующему главе региона обсуждалось во время совместного заседания Хабаровского Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) и Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

На встрече присутствовало более 130 человек. Это главы поселений и районов Хабаровского края,а также общественность г. Хабаровска.

Председатель Хабаровского краевого Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», глава Хабаровского муниципального района Денис Удод поприветствовал собравшихся и отметил:

- 2018 год очень насыщен политическими событиями. В марте мы избрали Президента России Владимира Путина, на ещё один установленный Конституцией РФ срок. Также в этом году нам предстоят выборы высшего должностного лица Хабаровского края, - сказал он.

На повестку заседания был вынесен один вопрос, но он очень емкий и важный: Вячеслав Шпорт, возглавляя с 2009 г. правительство Хабаровского края задает вектор развития таким образом, что муниципалитеты не чувствовали оторванность и понимали, что все мы представляем единую территорию. Все мы работаем на благо нашего края и всей России.

- Я уверен, что Вячеслав Иванович – это самая достойная кандидатура на должность губернатора Хабаровского края, - подчеркнул Денис Удод.

Собравшиеся единогласно приняли инициативу президиума.

- Наш край стабильно развивается, - сказал председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», глава Верхнебуреинского района Пётр Титков. – В этом, несомненно, большая заслуга Вячеслава Ивановича - как управленца, как организатора. Вместе с правильным руководством мы сделаем родной край ещё более привлекательным.

Обращение к Вячеславу Ивановичу Шпорту!

От Хабаровского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» и Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края»

Муниципальное сообщество Хабаровского края выступает в поддержку решения Вячеслава Ивановича Шпорта об участии в выборах Губернатора Хабаровского края.

Под руководством Вячеслава Ивановича осуществляются решительные меры по улучшению инвестиционного климата, что является надежной основой для успешного социально-экономического развития Хабаровского края в целом и каждого муниципального образования.

Политика Губернатора Хабаровского края, нацеленная на всемерную поддержку инициатив граждан, предоставляет каждому жителю края возможность реализовать свои чаяния и способности в решении вопросов местного значения и общественной жизни.

Благодаря вниманию и поддержке Губернатора активно развиваются территориальные общественные самоуправления и некоммерческие организации края. Ими реализовано более 400 общественно-значимых проектов.

Региональное отделение ВСМС и Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края» считают, что продолжение этой политики - залог успешного развития Хабаровского края.

Система местного самоуправления в Хабаровском крае динамично развивается.

Под руководством Вячеслава Ивановича муниципальные образования Хабаровского края настойчиво работают по развитию местной экономики, повышению доходов местных бюджетов. Успех этой работы зависит от точно выверенной системы межбюджетных отношений, стимулирующей рост доходов в муниципалитетах.

Над совершенствованием этой системы местное самоуправление Хабаровского края готово активно работать вместе с нашим Губернатором Вячеславом Ивановичем Шпортом.

Совершенствование органов местного самоуправления, развитие современных форм местного самоуправления, основанных на инициативах граждан – это путь, которым муниципальное сообщество Хабаровского края стремится двигаться дальше.