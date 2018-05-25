Хабаровский район-лидер развития общественно-государственного сотрудничества в регионе

Денис Удод принял участие в первом в этом году заседании общественного Совета Хабаровского муниципального района

Члены общественного Совета отметили высокий уровень развития общественно-государственного сотрудничества в Хабаровском муниципальном районе.

Согласно сводному рейтингу, проведенному министерством внутренней политики и информации правительства Хабаровского края, Хабаровский район в этом направлении занимает лидирующую позицию. Такой результат администрации района удалось достичь, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с гражданами, живущими в поселениях.

В ходе заседания Совета заместитель начальника управления - начальник отдела документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан администрации Хабаровского района Ирина Ивагина рассказала о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района для решения проблем граждан.

- Эта работа занимает одну из ключевых позиций в осуществлении деятельности органов местного самоуправления, стоит на постоянном контроле у руководителя администрации, - отметила Ивагина. – Ведь именно обращения граждан, зачастую, указывают на болевые точки и особо значимые проблемы.

Глава Хабаровского района Денис Удод и его заместители проводят личные приемы жителей по вопросам, требующим детального рассмотрения и дополнительных пояснений. С 2017 г. введено в практику проведение выездных приемов, информационных встреч, в ходе которых детально разбираются проблемные ситуации с активами поселений и намечаются пути их решений.

- Благодаря таким методам работы уменьшилось количество, в том числе повторных жалоб граждан в администрацию района по одному и тому же вопросу. В основном жители обращаются за консультациями, чтобы совместно со специалистами администрации быстро найти решение своих проблем. Это говорит о степени доверия жителей Хабаровского района к органам местного самоуправления, - уточнила Ивагина.

Глава Хабаровского района предложил общественному Совету взять на себя функцию медиатора в этом направлении. Собирать информацию по наиболее острым проблемам, и инициировать, при необходимости, проведение выездных приемов и встреч с заявителями.

- Сегодня общественный совет хабаровского района представляет собой группу экспертов. Каждый – специалист в своей области, который может аккумулировать проблематику района и подсказывать нам, на какие проблемы нужно обратить пристальное внимание, чтобы в срочном порядке их снять, - подчеркнул Денис Удод.

В ходе встречи было рассмотрено еще несколько вопросов. В том числе, члены общественного Совета избрали председателя и заместителя председателя общественного Совета и утвердили состав групп общественного контроля для проведения мониторинга качества ремонта автомобильных дорог, проводимого в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Председателем общественного Совета Хабаровского муниципального района вновь избран Сергей Клевакин, заместителем председателя - Юлия Лопатина.

В первом заседании Совета приняли участие также председатель Комитета экономической политики Татьяна Литвинова, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики – начальник отдела спорта и молодежной политики Денис Копышков.