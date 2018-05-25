Самолету «Сухой Суперджет 100» дадут имя героя-дальневосточника

26 мая в Хабаровском крае уже стартует народное голосование по выбору героя-дальневосточника, чье имя будет носить один из самолетов «Сухой Суперджет 100». С такой инициативой выступила общественная организация «Федерация самолетного спорта Хабаровского края». Имена легендарных летчиков обсудили на общественном совете при министерстве промышленности и транспорта края.

Всего было предложено 32 человека, среди которых Дмитрий Калараш, Алексей Маресьев, Михаил Симонов, Николай Глотов, Василий Дончук, Владимир Некрасов. А также легендарный экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, Мария Раскова. Предложено рассмотреть кандидатуры Льва Липовича и здравствующего поныне 104-летнего Петра Егорова. Кроме того, участники заседания предложили рассмотреть кандидатуры Ильи Мазурка и Борис Езерского. Главными критериями отбора являлись – прямое отношение к авиации и долгие годы жизни в Хабаровском крае.

«Для нашего края «Сухой Суперджет 100» имеет особое значение. Крупнейшие авиакомпании, которые используют самолеты комсомольских авиастроителей, присваивают лайнерам имена известных людей, внесших особой вклад в социально-экономическое развитие России. Поддерживаю инициативу общественности по присвоению имени дальневосточного героя самолету «Сухой Суперджет 100». Уверен, это станет хорошим подарком нашим жителям разных поколений. Выбор имени предлагаем осуществить народным голосованием в средствах массовой информации. Подвести итоги ко Дню рождения Комсомольска-на-Амуре - города, где создают самолеты «Сухой Суперджет 100», - сказал министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участники приступили к тайному голосованию. Из 32 кандидатур представители общественного совета при министерстве выбрали шестерых, по которым и пройдет народное голосование. Среди претендентов: Герой Советского Союза Василий Иванович Дончук, заслуженный летчик РСФСР Борис Григорьевич Езерский, летчик, ветеран четырех войн Лев Борисович Липович, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Илья Павлович Мазурук, Герой Советского Союза Владимир Петрович Некрасов и Герой Советского Союза Нина Максимовна Распопова.

Проголосовать можно с 26 мая по 9 июня на сайте https://todaykhv.ru. Итоги будут подведены 12 июня.