Шпорт: Развитие бизнеса - приоритет в работе Правительства Хабаровского края

Уважаемые предприниматели! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие Хабаровского края. Сегодня в крае действуют почти 54 тысячи субъектов предпринимательства. И, практически, нет такой сферы, где бы бизнес себя не проявил.

Вы успешно работаете в сфере торговли и транспорта, строительства и сельского хозяйства, оказываете бытовые услуги населению, развиваете промышленность, внедряете инновации. Радует, что с каждым годом повышается социальная ответственность предпринимателей.

По итогам прошлого года почти на 20% вырос оборот продукции и услуг, производимых малым и средним бизнесом. На 12% увеличились налоговые поступления в краевой бюджет.

Развитие бизнеса всегда было и остается приоритетом в работе Правительства Хабаровского края. У нас реализуется уже восьмая по счету программа поддержки предпринимательства. Только в 2017 году помощью воспользовались более 5,6 тыс. субъектов бизнеса.

Постоянно совершенствуется инфраструктура предпринимательства, активно внедряются новые форматы обслуживания – центры оказания услуг по принципу «одного окна». В июне 2018 года запланировано открытие краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего региона, за умение рисковать, за вашу энергию и оптимизм!

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт