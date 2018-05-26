Депутат Хабаровской городской Думы Смолькин поменял ориентацию

В Хабаровске Евгений Смолькин вышел из членов Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА». Основание: личное заявление. Он решил всю свою команду включить в состав Партии народной свободы (ПАРНАС) и лично в самое ближайшее время возглавить региональное отделение ПАРНАС в Хабаровском крае. Так, Евгений Владимирович уже написал заявление о вступлении в ПАРНАС.

Депутат Смолькин уверен, что на новом высоком посту он сможет еще более эффективно объединить вокруг себя все оппозиционные силы края и быть еще более полезным жителям города в деле продвижения демократических ценностей, идеалов свободы и прав человека. Ведь партия ПАРНАС является главной и старейшей реальной оппозиционной силой в стране, а ее лидер Михаил Касьянов обладает большим управленческим опытом на посту премьер-министра России и международным признанием. Депутат Смолькин убежден в необходимости европейского выбора для Российской Федерации.

В настоящее время продолжаются встречи в трудовых коллективах с целью получения поддержки для участия в выборах мэра г. Хабаровска Депутата Смолькина. Жители города активно вносят свои предложения в предвыборную программу. Но окончательное решение об участии Евгения Смолькина в выборах мэра еще не принято, и впереди ждут новые встречи с жителями города.

Помощник Депутата, пресс-секретарь Смолькина Евгения Владимировича – Котлова Татьяна Алексеевна