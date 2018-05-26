Хабаровчане отмечают юбилей любимого города

В Хабаровске день города отметят с размахом! Более 40 тысяч хабаровчан примут участие в праздничном шествии. Вечером на Комсомольской площади города выступит группа «Браво». Завершится юбилейный день рождения Хабаровска фейерверком.

Напомним, в мае 1858 солдаты под командованием капитана Якова Дьяченко высадились на берегу Амура и на месте, указанном Муравьёву-Амурскому в феврале 1854 года Невельским, основали военный пост, назвав его Хабаровка — в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. Пост был основан 31 мая 1858 года — эта дата считается датой основания Хабаровска.

Здесь можно посмотреть трансляцию праздничного театрализованного шествия, посвященного 160-летию со дня основания Хабаровска. Трансляция начнется 26 мая в 11.00.



Участниками шествия также стали иностранные гости из одиннадцати иностранных делегаций из Японии, Республики Корея, Портленда, Вьетнама, Китайской Народной Республики, изгородов-побратимов Хабаровска – Пучона (Республика Корея), Портленда (США), Ниигаты (Япония), Харбина (КНР), а также делегации из Фуюаня и Цзямусов (КНР)

«Хабаровск всегда рад гостям. Обмен творческими коллективами, спортивными командами только укрепляет наши дружеские отношения. Вы будете почетными гостями на наших мероприятиях, которые посвящены дню рождения города. Спасибо, за ваши поздравления и теплые слова для хабаровчан», - сказал Александр Соколов.