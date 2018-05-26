Песня к юбилею города: «Хабаровские туманы»

В Хабаровском крае телеканал «Амурск» снял видеоклип «Хабаровские туманы» автора и исполнителя Максима Выборова, посвященные 160-летнему юбилею дальневосточной столицы.

По словам автора, сначала задумывалась маршеобразная праздничная мелодия, но не срослось: марш отправился в корзину, а более «интимный» вариант получил жизнь.

С «Хабаровскими туманами» автор стал лауреатом конкурса «Люблю тебя, моя Россия» престижнейшего фестиваля авторской песни «Гринладния».

Фото: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=441655&highlight=habarovsk&page=216