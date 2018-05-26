Шпорт: У Хабаровска славное прошлое, замечательное настоящее, прекрасное будущее

Хабаровск отмечает юбилей – 160 лет со дня основания. По историческим меркам краевая столица ещё очень молода, но на её счету уже немало достижений и побед.

Город был, есть и остаётся форпостом восточных рубежей нашей Родины. Особые заслуги жителей краевой столицы в годы Великой Отечественной войны отмечены высоким званием – "Город воинской славы", которое было присвоено в 2012 году.

Сегодня Хабаровск по праву закрепил за собой статус политического и экономического центра Дальнего Востока. Здесь реализуется новая экономическая политика страны, создаются благоприятные условия для бизнеса.

Именно в Хабаровске появились первые в России территории опережающего развития, где открываются новые предприятия, появляются рабочие места, выпускается современная продукция.

Хабаровск – это крупнейший дальневосточный транспортный центр. Здесь создается современная инфраструктура, строятся комфортные и безопасные дороги.

Это территория приграничного сотрудничества. У города сразу шесть побратимов в разных странах мира - Ниигата, Портленд, Виктория, Харбин, Пучон, Санья.

Хабаровск динамично развивается. Строятся современные жилые микрорайоны, социальные объекты – детские сады, школы, спортивные центры.

С каждым годом краевая столица становится более комфортной для проживания. Неоднократно она признавалась самым благоустроенным городом страны, становилась победителем конкурса «Город России - национальный выбор».

Хабаровск - крупнейший культурный центр, где на концертных площадках выступают звезды мирового уровня, регулярно проводятся масштабные музыкальные, театральные, кинематографические фестивали. Яркий пример тому - Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который уже стал визитной карточкой и города, и края.

Сегодня Хабаровск ещё и спортивная столица. Здесь с успехом проводятся чемпионаты мира по хоккею с мячом и карате, первенства страны по боксу, самбо и другим видам спорта. В 2014 году город принимал эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня.

Дорогие хабаровчане! У Хабаровска славное прошлое, замечательное настоящее, прекрасное будущее! Искренне поздравляю вас с праздником! От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, радости и оптимизма, а краевой столице – развития и процветания!

Губернатор Хабаровского края, В.И. Шпорт