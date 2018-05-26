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«Единая Россия» поздравляет горожан с 160-летним юбилеем города Хабаровска!
Уважаемые жители города Хабаровска и Хабаровского края! От имени Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» искренне поздравляю вас со 160-летием со Дня образования города Хабаровска!
В 2018 году наша краевая столица - город Хабаровск празднует 160-летний юбилей со дня своего основания. Эта дата дорога каждому из нас как точка отсчета биографии любимого города, как яркий пример удивительных возможностей человека, развивающего свою малую Родину.
Сегодня Хабаровск – сердце нашего края и Дальневосточного Федерального округа, крупный культурный, научный и индустриальный центр на восточных рубежах России, связующее звено нашей страны в международных отношениях со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Столица Хабаровского края уверенно лидирует по уровню роста экономики, развития предпринимательства. С каждым годом город прирастает современными объектами социальной, культурной сферы, транспортной инфраструктуры – появляются новые детские сады, школы, спортивно-оздоровительные центры, строятся дороги.
Все это – заслуга и Администрации города, и Правительства региона, и Партии, но, прежде всего, это заслуга самих горожан. Всех тех, кто в разные годы трудился и продолжает трудиться во благо родного города.
Особые слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, старшему поколению, вклад которого в историю Хабаровска и всего края невозможно переоценить. Благодаря вам, вашим трудовым, военным, патриотическим подвигам в 2012 году город Хабаровск получил гордое звание Города воинской славы.
Нынешнее поколение хабаровчан с честью продолжает дело своих отцов и дедов, обустроивших Хабаровск как крупный военный, промышленный и административный центр. В городе успешно реализуется федеральный проект по благоустройству – «Городская среда», в рамках которого в 2018 году будет благоустроено 148 дворов, на сумму свыше 180 миллионов рублей. В городе появляются новые скверы и фонтаны, продолжается масштабная реконструкция парка Динамо.
Безусловно, многое нам только предстоит сделать. Важно уделять особое внимание формированию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитию социальной сферы и, самое главное, повышению уровня жизни людей. Сегодня в краевом центре проживает и трудится свыше 618 тысяч граждан, интересы которых год от года были и остаются приоритетом работы депутатов всех уровней, органов исполнительной власти и партии «Единая Россия».
В этом году в Хабаровске состоится одно из самых значимых политических событий – выборы мэра краевого центра. Хабаровчанам предстоит сделать серьезный и ответственный выбор – выбор, от которого зависит путь, по которому наш город продолжит свое развитие в ближайшем будущем.
Каждый из нас по праву искренне любит Хабаровск - его славную историю, современные достижения и верит в его большое будущее. Пусть наш город продолжает движение вперед и будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи хабаровчан наполнена радостью и благополучием!
Мира и процветания любимому городу!
С праздником!
С уважением,
Сергей Луговской
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