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Подарок к юбилею Хабаровска: Живодеры способствуют нашествию крыс
В Хабаровске женщина во дворе дома на улице Ворошилова обнаружила трупики котят. Животные погибли от того, что живодеры облили их кислотой. По словам хабаровчанки, котята, которым не было и двух месяцев, появились пару недель назад, он их кормила утром и вечером.
Юристы уверены, что вряд ли стражи правопорядка заведут уголовное дело, максимум что сделают, так проведут доследственную проверку.
Стоит напомнить, что в Хабаровске нашествие крыс. И в первую очередь страдают от грызунов жители первых этажей и частного сектора. Не будет бездомных кошек и собак, в чей рацион входят крысы, значит, станет больше грызунов. А это, помимо, бешенства, прямая угроза страшных болезней, которые распространяют эти животные. И без всякого укуса: стоит им только пробежаться по продуктам питания или по кухонному столу. И что странно, так живодеры за крысами не охотятся, им что попроще подавай - собачек или котят, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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