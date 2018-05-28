В Хабаровском крае зафиксирован всего один таежный пожар

На территории Хабаровского края действует один лесной пожар. Возгорание общей площадью пять гектаров зарегистрировано в Ульчском районе в 13 километрах от поселка Мариинский Рейд. Еще один пожар на 15 гектарах северо-восточнее поселка Хурмули в Солнечном районе за минувшие сутки локализован.

Системой дистанционного мониторинга (ИСДМ - Рослесхоз) на землях иных категорий зарегистрировано 8 термоточек с активным горением.

«На сегодняшний день на тушении возгораний работают 14 человек. Для мониторинга лесопожарной обстановки поднимались воздушные суда. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства края Сергей Бутин.

В Хабаровском крае за прошедшие сутки в населенных пунктах ликвидировано 9 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 4. Для ликвидации загораний и пожаров привлекались 126 человек и 36 единиц техники.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!