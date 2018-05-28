В Хабаровском крае завершились соревнования по волейболу Спартакиады регионального правительства

В дальневосточной столице завершились соревнования по волейболу Спартакиады Правительства Хабаровского края в универсальном краевом спортивном комплексе.

Победителем стала команда министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики. Серебряные медали завоевали представители министерства природных ресурсов, замкнул тройку призёров – комитет по гражданской защите.

Команда министерства физической культуры и спорта заняла на турнире пятое место. В активе наших волейболистов три победы и два поражения.