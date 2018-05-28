В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции не пугают рыбаков

В районе села Бельго Комсомольского района Хабаровского края сотрудники транспортной полиции ездят в масках на катере и угрожают здоровью рыбаков.

Об этом сообщалось в социальных сетях.

Оказывается, как сообщает УТ МВД России по ДФО, сотрудники транспортной полиции не проводят мероприятия в районе села Бельго.

Так что или пугают другие, или просто показалось рыбакам