Кубок мэра Хабаровска по бильярду завоевал уроженец Бухары

В Хабаровске завершился десятый розыгрыш Кубка мэра краевой столицы по бильярдному спорту. Участие в турнире приняли 29 человек из разных городов Дальнего Востока. Победу одержал чемпион мира 2016 года Александр Сидоров из Бухары.

В финале именитый спортсмен встретился с хабаровчанином Сергеем Юртаевым, в копилке которого уже есть победа на Кубке мэра Хабаровска. Оба бильярдиста горели желанием победить, однако сказалась разница в классе: чемпион мира выиграл со счётом 5:0. Лишь в заключительной партии он дал себе слабину и начал отставать от соперника, однако в концовке встречи собрался и выиграл.

«В последней партии немного расслабился, поэтому она получилась тяжёлой. Думал, что пройдёт быстро и легко, но в итоге пришлось постараться. Но по ходу встречи я вёл игру, хорошо забивал, поэтому у Сергея не было шансов выиграть. Всё-таки уровни игры у нас разные», — рассказал Александр Сидоров.

Бронзовыми призёрами соревнований стали сразу два спортсмена. Организаторы турнира решили провести его по международным стандартам, поэтому не делали встречи за третье место. В итоге на пьедестал поднялись победитель прошлого года Дмитрий Володин из Находки и хабаровчанин Роман И.

Помимо личного зачёта в рамках турнира прошли и командные соревнования. Победителями в них стали бильярдисты из Хабаровского края, второе место заняли представители Приморья.

За Кубок мэра отдельно сражались и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале встретились хабаровчанин Сергей Семёнов, который играет на коляске, и комсомольчанин Павел Бокарев, играющий стоя. Итоговая встреча вновь получилась бескомпромиссной, оба бильярдиста сражались до последнего шара, однако победа в итоге осталась за спортсменом из Комсомольска.

«Сергей Васильевич как всегда дал достойный бой, боролся до последнего. Мне было легче, поскольку я играю не на коляске, а у соперника большая нагрузка на руки. В бильярде лишняя сила в руках не нужна, важнее точность движения. Скорее всего, это и повлияло на исход встречи», — отметил Павел Бокарев.