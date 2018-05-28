В Хабаровском крае проголосовать за участников предварительного голосования «Единой России» можно будет в режиме онлайн

В Хабаровском крае стартовало электронное предварительное голосование «Единой России» через сайт epg.er.ru. В этом году впервые все желающие смогут проголосовать в сети Интернет. Онлайн голосование продлится с 28 мая по 1 июня (включительно).

В тех населенных пунктах, где численность населения превышает 1000 человек предварительное голосование пройдет по первой – самой открытой модели. Одной из самых масштабных кампаний станет предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборах мэра города Хабаровска. Проголосовать за «кандидата в кандидаты» на пост мэра краевой столицы также можно будет через Интернет.

Чтобы принять участие в электронном голосовании необходимо зайти на сайт «Электронное предварительное голосование» (epg.er.ru), кликнуть на кнопку «Принять участие в электронном предварительном голосовании», после чего появится форма заявки для участия, которую нужно заполнить.

Возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования с 28 мая по 1 июня (включительно). При этом проголосовать пользователь может только один раз и только по региону своей прописки, а изменить результаты голосования будет нельзя.

По словам первого заместителя руководителя ЦИК «Единой России» Максима Жаворонкова, фактически в этом году впервые в России будет проведено онлайн-голосование избирателей.

В центральном исполнительном комитете «Единой России» заверили, что от фальсификаций будут защищены не только интерфейс голосования для выборщиков, но и система хранения данных.

«Информация об участниках голосования хранится в информационной системе «Вся Россия», аттестованной на соответствие 2 уровню защищенности персональных данных. Данные, которые передаются в нее через интернет, защищены шифрованием для предотвращения перехвата трафика и атак», - уточнил Жаворонков.

Опыт проведения голосования будет передан в Центризбирком.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин обратил внимание на то, что алгоритм электронного ПГ исключает возможность недобросовестного использования голосов избирателей. «Для этого предусмотрены и очное предоставление персональных данных и согласия на их обработку, и передача данных о результатах электронного голосования до открытия участков во избежание двойного голосования, и другие меры. Это сделает доверие к процессу выборов максимальным», - отметил он.

Проголосовать за участников предварительного голосования «Единой России» также можно будет и лично - на участках для голосования, которые будут открыты в единый день предварительного голосования 3 июня.