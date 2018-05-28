В Хабаровске по наводке гражданина из ларька изъяли более тысячи литров алкоголя

В Хабаровске бдительный жилец одного из домов улице Ворошилова в Индустриальном районе сообщил в полицию, что в одном из киосков, расположенном по соседству с его домом, торгуют алкогольной продукцией.

Стоит отметить, что киоск не является стационарным объектом торговли, что автоматически накладывает запрет на продажу здесь любого алкоголя.

Рейд стражей правопорядка подтвердил информацию. При осмотре торгового помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли более тысячи литров различного алкогольной продукции 160 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1,2,3 ст.14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и ч.2 ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации.