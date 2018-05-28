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В Хабаровском крае стартовал основной этап ЕГЭ-2018
В Хабаровском крае началась экзаменационная кампания для учащихся 11-х классов. В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 6,5 тысяч человек. Для тестирования будет задействовано 93 пункта проведения экзамена на базе школ.
Сегодня выпускники сдают первые экзамены по выбору, необходимые в дальнейшем при поступлении в вуз. Тестовые задания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям напишут 763 школьника в 33 ППЭ во всех 19 муниципальных районах и городских округах края. Еще 166 человек выбрали ЕГЭ по географии.
Узнать количество набранных баллов по информатике и географии выпускники смогут 15 июня. Следующий экзамен состоится 30 мая: школьникам предстоит сдать математику базового уровня.
«Все пункты оборудованы металлоискателями и системой видеонаблюдения. 49 пунктов оснащены приборами подавления подвижной связи. Впервые во всех пунктах будет использована технология печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена. Это значительно упрощает процедуру экзамена и экономит время, как организаторов, так и самих выпускников», - отметил Виктор Москвин.
В этом году общественное наблюдение за проведением экзаменов расширяется за счет привлечения студентов вузов и тесного взаимодействия с Российским союзом молодежи.
Непосредственно в пунктах проведения экзаменов контроль будут осуществлять около 300 аккредитованных общественных наблюдателей. Кроме того, в прямом эфире при поддержке Ростелекома будет проходить видеотрансляция экзаменов на портал «СмотриЕГЭ» из более, чем 95 процентов аудиторий.
Утвержденный Рособрнадзором график обработки экзаменационных работ и апелляций размещен на сайте министерства образования и науки. С результатами ЕГЭ участники смогут ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru).
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