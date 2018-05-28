Испытательный центр беспилотной авиации планируют создать в Хабаровском крае

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между Правительством Хабаровского края и руководством ООО «ОКБ «Авиарешения».

Подписи под документом, который определяет взаимодействие сторон в области развития беспилотной авиации, поставили первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка и представитель конструкторского бюро Александр Иванов.

ООО «ОКБ «Авиарешения» является разработчиком грузовой беспилотной платформы SKYF, которая используется для доставки грузов, авиахимработ в сельском хозяйстве, тушения пожаров. Эти направления будут развивать в Хабаровском крае и ряде регионов востока России.

В рамках договоренностей в Хабаровске планируется создать Дальневосточный центр компетенций по программированию и цифровому моделированию беспилотных транспортных систем. Для отработки маршрутов запланировано строительство испытательного центра.

«В силу большой протяженности применение современных решений в области сельского хозяйства, пожаротушения, логистики для нашего края является актуальным. Внедрение технологий ОКБ позволит оптимизировать затраты и вывести на новый уровень мониторинг за лесными пожарами. Инновационные технологии в этой и ряде других сфер народного хозяйства всегда были крайне востребованы. Мы окажем максимальное содействие конструкторскому бюро, в том числе в выходе на рынок других регионов Дальнего Востока», - сказал Юрий Чайка.

Напомним, конструкторское бюро, лаборатория, испытательная площадка и сборка беспилотных летательных аппаратов размещены в Казани.

SKYF — первый в мире промышленный грузовой авиадрон вертикального взлета и посадки. Грузоподъемность платформы - до 250 кг, дальность полета — до 350 км (с грузоподъемностью 50 кг), длительность от 4 — до 8 часов (с грузоподъемностью 50 кг).