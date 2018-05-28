Обзвониться: В Хабаровске пацаны украли 50 мобил

В Хабаровске 25-летний парень, ранее привлекающийся УК уголовной ответственности, и его дружок взломали входные двери в торговом павильоне на улице Ульяновская и забрал с витрин 50 мобильных телефонов. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Стажи правопорядка задержали парня, водворили в изолятор временного содержания. У грабителя полицейские изъяли 30 похищенных телефонов и вернули владельцу.

Второй подельник пока не найден.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.