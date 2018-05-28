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В Хабаровском крае заменят более 300 лифтов в многоквартирных домах
В Хабаровском крае продолжается реализация проекта ускоренной замены лифтового оборудования. На сегодняшний день работы завершены в 46 многоквартирных домах. Заменено 111 лифтов. Всего до конца года планируется заменить 369 подъемников в 131 доме, сообщили в Хабаровском краевом фонде капитального ремонта.
Общая сумма затрат в 2018 году составляет 743 млн рублей. Все это средства собственников жилья из фонда капремонта.
«Большая часть работ приходится на Хабаровск и Комсомольск. Кроме того, новые подъемники установят в домах Амурска и Солнечного. На сегодняшний день в 46 многоквартирных домах работы по замене лифтового оборудования уже завершены, в 16 МКД – продолжаются, по 36 домам – идет изготовление и поставка оборудования, остальные объекты находятся на стадиях аукциона и заключения договоров. Сейчас перед нами стоит задача по замене максимального количества лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет», - рассказала директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алена Сидорова.
Напомним, масштабный проект по ускоренной замене подъемников в многоквартирных домах был инициирован в 2016 году Комиссией по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России при поддержке Минстроя России и государственного АКБ «Российский капитал». В Хабаровском крае работы ведутся с 2017 года.
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