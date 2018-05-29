В Хабаровске миряне узнают о религиозном образовании и колокольном звоне

В дальневосточной столице 3 июня в 13.00 в актовом зале Хабаровской духовной семинарии начнется выпускной акт курсов факультета дополнительного религиозного образования Хабаровской духовной семинарии.

В ходе мероприятия мирянам будет предоставлена информация о факультете религиозного и дополнительного образования, а также состоится выпуск богословских курсов. Зрителям будет представлена концертная программа.

После торжественной части все желающие смогут принять участие в мастер-классе колокольного звона.