В Хабаровске суд обязал имама освободить мечеть

В Хабаровске судом было принято решение обязать религиозную организацию Духовное управление мусульман Дальнего Востока в составе ЦДУМ России освободить городскую Мечеть на улице Костромская, 23 и взыскать с неё судебные издержки. Иск подавал Дальневосточный мусульманский благотворительный фонд «Закят» - собственник здания Мечети.

Во время выезда судебных приставов в мечеть, имама Гарипова на месте не оказалось. На следующий день он покинул город. Пристав составил акт о том, что Мечеть свободна.

Однако заместитель имама Яндиев Махматгири не признал решение суда и стал чинить препятствия собственнику здания. 26 мая в день города, собрав группу сторонников, попытался спровоцировать конфликт и незаконно вернуть себе контроль над зданием и имуществом фонда.

Только благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов удалось избежать серьёзных последствий. По факту незаконного проникновения в здание ведётся следствие, - сообщает Независимый информационный портал мусульман Дальнего Востока.