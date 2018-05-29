Новости
В Хабаровске суд обязал имама освободить мечеть
В Хабаровске судом было принято решение обязать религиозную организацию Духовное управление мусульман Дальнего Востока в составе ЦДУМ России освободить городскую Мечеть на улице Костромская, 23 и взыскать с неё судебные издержки. Иск подавал Дальневосточный мусульманский благотворительный фонд «Закят» - собственник здания Мечети.
Во время выезда судебных приставов в мечеть, имама Гарипова на месте не оказалось. На следующий день он покинул город. Пристав составил акт о том, что Мечеть свободна.
Однако заместитель имама Яндиев Махматгири не признал решение суда и стал чинить препятствия собственнику здания. 26 мая в день города, собрав группу сторонников, попытался спровоцировать конфликт и незаконно вернуть себе контроль над зданием и имуществом фонда.
Только благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов удалось избежать серьёзных последствий. По факту незаконного проникновения в здание ведётся следствие, - сообщает Независимый информационный портал мусульман Дальнего Востока.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 104
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 782
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 853
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 771
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136