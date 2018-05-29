В Хабаровске горожане спугнули извращенца

В Хабаровске бдительные горожане на Базе КАФ в районе 179-го судоремонтного завода спугнули извращенца.

«Крупный полный мужчина славянской внешности стоял посреди лестницы, мастурбировал и снимал детей на телефон. Местный предприниматель снял его на видео и написал заявление в полицию», - пишут хабаровчане в социальной сети.

Завод заброшен семь лет назад. Сегодня это тихое место с одним охранником. В цехах стоят станки, в раздевалках атмосфера как будто все ушли на обед, только беспорядок выдаёт заброшенность места.