Новости
В Хабаровске горожане спугнули извращенца
В Хабаровске бдительные горожане на Базе КАФ в районе 179-го судоремонтного завода спугнули извращенца.
«Крупный полный мужчина славянской внешности стоял посреди лестницы, мастурбировал и снимал детей на телефон. Местный предприниматель снял его на видео и написал заявление в полицию», - пишут хабаровчане в социальной сети.
Завод заброшен семь лет назад. Сегодня это тихое место с одним охранником. В цехах стоят станки, в раздевалках атмосфера как будто все ушли на обед, только беспорядок выдаёт заброшенность места.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 122
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 789
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 854
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 775
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136