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В Комсомольске-на-Амуре выгул собаки без поводка для мужчины оказался смертельным
В Комсомольске-на-Амуре 49-летний мужчина выгуливал собаку без поводка на улице Краснофлотская. Около нерегулируемого пешеходного перехода, в то время когда житель города Юности говорил по мобильному телефону, собака рванула на дорогу.
В это время водитель «Тойоты Саксид» двигался со стороны улицы Кирова в сторону проспекта Мира. По словам водителя, мужчина появился совершенно неожиданно на дороге, Затормозить он не успел.
От удара пешехода отбросило на несколько метров. Он погиб на месте, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.
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