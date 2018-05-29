В Комсомольске-на-Амуре выгул собаки без поводка для мужчины оказался смертельным

В Комсомольске-на-Амуре 49-летний мужчина выгуливал собаку без поводка на улице Краснофлотская. Около нерегулируемого пешеходного перехода, в то время когда житель города Юности говорил по мобильному телефону, собака рванула на дорогу.

В это время водитель «Тойоты Саксид» двигался со стороны улицы Кирова в сторону проспекта Мира. По словам водителя, мужчина появился совершенно неожиданно на дороге, Затормозить он не успел.

От удара пешехода отбросило на несколько метров. Он погиб на месте, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.