В Хабаровске семейная пара ограбила одинокую старушку

Муж да жена - одна сатана. Эту народную мудрость в очередной раз подтвердила в Хабаровске семейная пара, ограбив одинокую 83-летнюю старушку.

Дамочка подговорила своего мужа, и они явились в квартиру пенсионерки на улице Вологодская под видом сотрудников товарищества собственников жилья и предложили замену счетчиков водоснабжения, взяв деньги в качестве оплаты за покупку счетчиков.

Пожилая женщина поверила и отдала им 5 100 руб. Семейна пара деньги забрала, а перед уходом мужчина, найдя старушечий денежный тайник в книге, прихватил еще и 6 тысяч пенсионных накоплений.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме, полностью возместили ущерб потерпевшей, принесли извинения.

Приговором Индустриального районного суда г. Хабаровска мужчина признан виновным в совершении преступлений, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года 3 месяца.

В отношении женщины Постановлением Индустриального районного суда уголовное дело прекращено за примирением с потерпевшей.