Новости
Хабаровчанку уголовник лишил любви и велосипеда
В Хабаровске одна жительница Центрального района любила ЗОЖ и 25-летнего уголовника из Бикинского района. Как-то, будучи в гостях, этот мужчина попросил у нее велосипед ждя поездки в магазин за продуктами питания.
Как поехал в магазин, так и пропал, как будто НЛО забрало уголовника не небеса обетованные. Мужчина перестал отвечать на звонки и отключил телефон. Ни продуктов питания, ни любви, ни велосипеда стоимостью 16 тысяч рублей.
Стражи правопорядка задержали угонщика, взяли подписку о невыезде, велосипед вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 103
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 782
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 853
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 771
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136