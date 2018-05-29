Хабаровчанку уголовник лишил любви и велосипеда

В Хабаровске одна жительница Центрального района любила ЗОЖ и 25-летнего уголовника из Бикинского района. Как-то, будучи в гостях, этот мужчина попросил у нее велосипед ждя поездки в магазин за продуктами питания.

Как поехал в магазин, так и пропал, как будто НЛО забрало уголовника не небеса обетованные. Мужчина перестал отвечать на звонки и отключил телефон. Ни продуктов питания, ни любви, ни велосипеда стоимостью 16 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали угонщика, взяли подписку о невыезде, велосипед вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.