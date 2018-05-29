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В Хабаровске горожане во время отдыха нашли труп на дереве
В Хабаровске горожане, отдыхавшие в лесополосе на улице Двойная, обнаружили труп 27-летнего мужчины, висящий на дереве.
Горожане вызвали полицию. Стражи правопорядка при осмотре тела нашли прощальную записку, написанную мужчиной.
По данному факту будет проведена проверка, по результатом которой сотрудники Следственного комитета примут процессуальное решение, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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