Хабаровский район присоединился к Всероссийской акции «Международный день соседей»

В Доме культуры «Калинка» Сергеевского сельского поселения Хабаровского района состоялся вечер-общение «Приходи соседушка на чаек», посвященный международному Дню соседей.

На мероприятие были приглашены жители – старожилы многоквартирных домов с. Калинка.

- Гости пришли со своими угощениями. За чашкой чая мы рассказали историю происхождения праздника, а также привели примеры искренней дружбы, существовавшей между соседями в былые времена и в современной жизни. Под впечатлением услышанного, участники вечера решили вместе исполнить популярную некогда песню «Наш сосед». Хор получился слаженным и на удивление стройным, - рассказала организатор посиделок, директор дома культуры Марина Лихач.

Затем соседи обсудили общие проблемы, обменялись новостями и с удовольствием включились в игровую программу вечера. Конкурсы, игры, викторины, мини сценки так захватили собравшихся, что несколько часов пролетели как одно мгновение. Командные соревнования позволили в общем-то незнакомым друг другу людям стать ближе и укрепить добрососедские отношения. Праздник завершился дружеским чаепитием и танцами.

«День соседей» - это сравнительно молодой праздник. Он призывает людей к проблеме отчуждённости от контактов с теми, кто живет на одной лестничной площадке дома, или в одном дворе.

Главная цель проекта — содействие в осуществлении деятельности, направленной на решение задач по изучению, продвижению и развитию добрососедства в России.