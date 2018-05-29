Самые опасные профессии в Хабаровском края

Специалисты Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования провели анализ несчастных случаев, произошедших с работниками на различных предприятиях края.

По количеству несчастных случаев на производстве в 2017 году, самыми опасными признаны следующие виды деятельности:

- деятельность больничных организаций – 44 несчастных случая

- перевозки (пассажирские, грузовые) - 42 несчастных случая

- лесозаготовки – 22 несчастных случая

Сопоставляя количество зарегистрированных несчастных случаев с количеством работников, занятых в той или иной сфере деятельности, в списке самых опасных видов деятельности «лидируют»:

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, где на 1000 работников приходится 9 несчастных случаев

- обработка древесины – 7 несчастных случаев на 1000 работников

- деятельность почтовой связи общего пользования – 5 несчастных случаев на 1000 работников

Лидирующую позицию по зарегистрированным случаям профессиональных заболеваний занимает деятельность по добыче угля подземным способом, где на 1000 работников приходится 20 случаев профессиональных заболеваний.

По данным отделения Фонда в 2017 году на территории региона произошло 525 несчастных случаев, что на 24 случая меньше, чем в предыдущем году, количество тяжелых несчастных случаев уменьшилось с 75 до 54. Отметим, что мужчины получают травмы в 1,5 раза чаще женщин.

Количество страхователей, использующих финансовое обеспечение предупредительных мер за счет Фонда постоянно увеличивается, так в 2017 году этой программой воспользовались 355 предприятий Хабаровского края, на охрану труда отделение Фонда направило 201,9 млн рублей, что на 5% больше, чем в 2016 году.

Основными причинами несчастных случаев на производстве специалисты регионального отделения называют неудовлетворительную организацию рабочего процесса, недостаток контроля за соблюдением правил охраны труда со стороны руководства предприятия и нарушение требований безопасности работ.

Напоминаем, что страхователи имеют право на использование средств Фонда социального страхования РФ на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, таких как периодические медицинские осмотры работников, обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и другие. Более подробную информацию можно получить на сайте регионального отделения r27.fss.ru