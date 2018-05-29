На строительство нового детского сада в Хабаровском районе выделено более 112 млн рублей

В селе Тополево Хабаровского района продолжается строительство нового детского сада. На текущий момент установлен фундамент двухэтажного здания, выстроены несущие стены подвала, забетонированы полы. Сейчас ведется монтаж плит перекрытия и возведение кирпичных перегородок. Объект планируется к сдаче в декабре этого года.

Напомним, строительные работы начались в апреле 2017 года. В церемонии закладки памятной капсулы в основание нового учреждения принял участие Губернатор края Вячеслав Шпорт.

По проекту, новый садик рассчитан на 95 мест. В нем будут работать пять групп – одна ясельная и четыре для детей младшего и старшего дошкольного возраста. В помещении общей площадью 2 800 кв. м. разместятся игровые и спальные комнаты, современный пищеблок, зал для занятий физкультурой и музыкой. Также планируется благоустроить территорию – установить детскую площадку, дорожки, провести озеленение. Общая стоимость объекта составляет более 112 млн рублей. Работы ведутся за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Строительство нового детского сада в Тополево станет еще одним шагом на пути к выполнению поручений Президента Владимира Путина по обеспечению всех малышей местами в дошкольных учреждениях. Всего за последние несколько лет в регионе было дополнительно создано почти 8 тысяч мест. Сегодня в крае действует 400 детских садов, дошкольное образование получают свыше 72 тысяч детей», - отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года Президент отметил необходимость развития ясельного направления в детских садах. «За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях», - подчеркнул глава государства.