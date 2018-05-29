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В Хабаровском крае выберут лучшего водителя легкового такси
В Хабаровском крае пройдет конкурс профессионального мастерства «Водитель легкового такси». Состязания состоятся 8 июня на базе Хабаровского автодорожного техникума. Организаторами конкурса выступают региональное министерство промышленности и транспорта совместно с Дальневосточной ассоциацией автомобильных школ. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачете.
«Конкурс призван продемонстрировать класс специалистов, работающих в этой отрасли, а также подчеркнуть значимость профессии, высокую степень её социальной ответственности», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин.
Конкурсантов ждет проверка теоретических знаний: правил дорожного движения, порядка организации работы водителей легкого такси, методов оказания первой помощи лицам, пострадавшим при ДТП и др. Также водители продемонстрируют свои навыки в скоростном маневрировании. Им предстоит выполнить 10 фигур, в том числе «змейку» передним и задним ходом, круговое вождение, «бокс», «эстафету» и ряд других. Также участникам придется устранить поломку, например, замену заднего колеса на легковом автомобиле.
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку, а также оплатить взнос в размере 800 рублей. К состязаниям допускаются команды и водители легковых такси края, являющихся гражданами Российской Федерации, стаж работы которых по профессии составляет не менее трех лет. При себе нужно иметь паспорт, водительское удостоверение и разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Все вопросы по организации, участию в конкурсе можно задать по телефонам: (4212) 30-63-99, 30-64-15.
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