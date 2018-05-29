Хабаровск едва не лишился памятника Пушкину

Хабаровск едва не лишился «нашего всего». Рано утром около ПиТОГУ автолюбитель врезался в памятник кумиру фанатов поэзии 19-века, русской словесности, престарелых любительниц русской литературы и интеллигентной части патриотически настроенной городской общественности. Слетев с дороги в районе ПиТОГУ, водитель на легковушке врезался в памятник Пушкину.

— Памятник не пострадал. Сегодня утром последствий аварии уже не было, -рассказала Яна Пестова, глава пресс-службы ТОГУ.

Судя по повреждениям машины, в ДТП был еще один участник. Подробности аварии неизвестны пока даже сотрудникам ГИБДД, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.

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