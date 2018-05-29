В Хабаровском крае пройдет футбольный турнир памяти Потешкина

В городе Бикин Хабаровского края в третий раз проводится ежегодный мини-футбольный блиц турнир памяти А.И. Потешкина. С 5 по 9 июня будут бороться в футбольном мастерстве и удачи детские команды из школ и спортивных клубов. А кульминацией футбольного праздника 10 июня на стадионе «ЛОКОМОТИВ» станет футбольный блиц-турнир с участием взрослых команд из Хабаровского и Приморского краев: «Спартак» и «Спартак 2» из Бикина, ветераны ФК «Заря» и «Старший Брат» из Хабаровска, ФК «Авангард» из города Вяземский, ФК Лучегорск из Дальнереченска.

В плане мероприятий на 10 июня:

В 10-00 - Торжественное постарение и открытие турнира среди взрослых команд.

С 10-00 до 15-00 мини-футбольный блиц турнир среди взрослых команд

В 11-30 - построение и награждение детских команд.

В 12-00 – вручение новой футбольной формы детскому футбольному клубу «Спартак» г. Бикин.

С 12 до 13-30 проведение конкурсов с призами и подарками для болельщиков

В 15-45 Торжественное награждение и закрытие турнира среди взрослых команд.

Мероприятие организованно АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Старший Брат» ,

при поддержке Администрации городского поселения г. Бикин и Администрации Бикинского муниципального района.

Партнер мероприятия Министерство Внутренней Политики и Информации Хабаровского края .