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В Хабаровском крае пройдет футбольный турнир памяти Потешкина
В городе Бикин Хабаровского края в третий раз проводится ежегодный мини-футбольный блиц турнир памяти А.И. Потешкина. С 5 по 9 июня будут бороться в футбольном мастерстве и удачи детские команды из школ и спортивных клубов. А кульминацией футбольного праздника 10 июня на стадионе «ЛОКОМОТИВ» станет футбольный блиц-турнир с участием взрослых команд из Хабаровского и Приморского краев: «Спартак» и «Спартак 2» из Бикина, ветераны ФК «Заря» и «Старший Брат» из Хабаровска, ФК «Авангард» из города Вяземский, ФК Лучегорск из Дальнереченска.
В плане мероприятий на 10 июня:
В 10-00 - Торжественное постарение и открытие турнира среди взрослых команд.
С 10-00 до 15-00 мини-футбольный блиц турнир среди взрослых команд
В 11-30 - построение и награждение детских команд.
В 12-00 – вручение новой футбольной формы детскому футбольному клубу «Спартак» г. Бикин.
С 12 до 13-30 проведение конкурсов с призами и подарками для болельщиков
В 15-45 Торжественное награждение и закрытие турнира среди взрослых команд.
Мероприятие организованно АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Старший Брат» ,
при поддержке Администрации городского поселения г. Бикин и Администрации Бикинского муниципального района.
Партнер мероприятия Министерство Внутренней Политики и Информации Хабаровского края .
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