Контрабанду дериватов кабарги стоимостью более 3 миллионов рублей пресекли хабаровские таможенники

Жительница Хабаровска пыталась незаконно вывезти в Южную Корею 80 мускусных желез кабарги общей стоимостью 3,2 миллиона рублей. В 2018 году это первая попытка незаконного вывоза дериватов из страны. В 2017 году Хабаровской таможней пресечено 4 случая контрабанды дериватов кабарги.

Инцидент произошел в международном аэропорту Хабаровска во время таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Сеул. В багаже хабаровчанки таможенники обнаружили 80 фрагментов частей животного. Рыночная стоимость одной мускусной железы кабарги на момент обнаружения составила 40 тысяч рублей.

Женщина призналась, что везла в Южную Корею мускусные железы кабарги с целью продажи. Она знала об ограничениях на вывоз дериватов и намеренно скрыла их, так как у неё не было ни разрешения на вывоз дериватов кабарги, ни документов, подтверждающих легальность их приобретения.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда». Максимальное наказание за указанное преступление – семь лет лишения свободы.

Справка:

- В 2017 году граждане пытались незаконно вывезти 328 желез кабарги, среднерыночной стоимостью 12,6 миллионов рублей. Таким образом, погибли 328 животных.

- Мускусная железа кабарги очень ценится в восточной медицине. Препараты из её содержимого (мускуса) оказывают укрепляющее и тонизирующее действие на организм, в частности снимают воспалительные процессы и консервирует онкологические опухоли.

- Вывезти дериваты животных можно только при наличии разрешительных документов, свидетельствующих о том, что все объекты фауны приобретены легально и вывоз не угрожает выживанию данного вида животных. Порядок вывоза объектов дикой фауны, в том числе их дериватов, определен Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЭС). Разрешение на их вывоз уполномочена выдавать Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Виктория Алёшина