В Хабаровском крае в ДТП погибла женщина, двое детей госпитализированы

В поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края 25-летний водитель совершил наезд на трех пешеходов.

В результате ДТП женщина 55 лет погибла на месте, двое несовершеннолетних 5 и 10 лет госпитализированы.

Водитель был трезв. По факту ДТП проводится расследование.



