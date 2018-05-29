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55 резидент ТОСЭР зарегистрирован в Хабаровском крае
В Хабаровском крае создадут предприятия по производству пластиковых водостоков и вторичной переработке полимеров. ООО «ТН-Пластики» планирует реализовать свой проект на площадке «Ракитное». Как отметили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, компания стала 55-ым по счету резидентом территорий опережающего развития Хабаровского края и 30-ым резидентом ТОСЭР «Хабаровск».
Проектом предусмотрена экологически чистая, безотходная промышленная технология, включающая все стадии на одной промышленной площадке. Запуск предприятия поспособствует решению экологической проблемы утилизации полимерных отходов на территории края, а также распространению культуры сортировки и раздельного сбора мусора.
Срок реализации проекта: 2018-2019 гг. Объем заявленных инвестиций почти 600 млн рублей. На предприятии планируется создать 63 рабочих места.
Строительство и запуск нового производственного оборудования мощностью 3000 тонн в год позволит закрывать потребности в водосточных системах Дальневосточного региона, Сибири и Урала. Кроме того, инвестор не исключает возможности выхода на экспорт в страны АТР.
По данным министерства, общий объем инвестиций, заявленный резидентами территорий опережающего развития края составляет 179,5 млрд рублей, планируется создание 12 623 рабочих мест.
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