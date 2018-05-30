Комсомольск-на-Амуре: Отеческая школа гопничества

В Хабаровском крае некоторые уверены, что гопники остались в 90-х. Годы были лихие, а теперь ЗОЖ в моде. Конечно, типчики в кепках восьмиклинках и штанах-германках сегодня редки, как краснокнижные насекомые, но разве не крепки «традиционные уголовные ценности», любовно передаваемые по наследству особями мужского пола, которые только вчера поднялись с корточек?

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В Комсомольске-на-Амуре около школы №3 отец одного из учеников устроил разборки с одноклассниками сына. Мужчина обматерил четвероклассников, стал выяснять, почему один из них бросил тряпку, зачем забрал учебник и так далее.

- Ты чмо, говно на палке, урод, понял? Че ты стоишь, смотришь, он тебя чмошником назвал. Всеки ему, - обратился мужчина к своему сыну.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту оскорбления несовершеннолетнего

В ходе мониторинга одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором мужчина оскорбляет ребенка. Данный факт был зарегистрирован в дежурной части отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре. Предварительно установлено общеобразовательное учреждение, возле которого произошел конфликт, и участники инцидента.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.