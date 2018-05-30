Хабаровск: За «Счастьем» вдруг в тишине постучали в двери

Сотрудники юридического отдела управления ФСИН по Хабаровскому краю подали кассационную жалобу по поводу завершения строительства торгового комплекса «Счастье» 23 мая. Заседание в Арбитражном суде Дальневосточного округа назначено на 24 июля.

А ведь казалось, что битва за торговый центр в Хабаровске закончилась. «Счастью» быть в Хабаровске!» - постановил суд. Сносить здание не будут, более того, в арбитражном суде Хабаровского края заседание, на котором судья без вызова краевого управления ФСИН и компании-застройщика принял решение о снятии с объекта обеспечительных мер. Тут еще и мэр города Александр Соколов пока засобирался покинуть кресло и уехать в теплые края на заслуженный покой. Да и застройщик вывеску «Счастье» на здании повесил, начал работы, даже запланировал открытие в сентябре этого года.

И тут как гром сред ясного неба. Юристы краевого УФСИН в ближайшее время подадли апелляцию по поводу строительства торгового комплекса.

- Судом дело не ограничится. Боюсь, что там есть чем позаниматься правоохранительным органам, - недавно отметил Юрий Трутнев, Вице-премьер и Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе