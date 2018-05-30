В Хабаровске продавец шаурмы отбился от трех налетчиков

В Хабаровске трое 28-летних мужчин решили «заморить червячка» шаурмой в киоске на проспекте 60-летия Октября, напротив торгового центра «Али-Восток».

Пока продавец зазевался, отвернувшись в сторону, один из мужчин схватил квасную кегу и бросился наутек. Пока продавец гонялся за этим хабаровчанином, оставшиеся «пожиратели шаурмы», забрали из кассы деньги.

В это время продавец, поймав похитителя, втолкнул его в ларек. Во время потасовки на пол посыпались деньги.

Продавец шаурмы умудрился не только вызвать полицию, но и удержать двух воров в киоске до приезда патрульных. Про его мнению, у него из кассы вытащили 10 тысяч рублей. Мужчины это, естественно, отрицают.

Всех участников этой истории доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».