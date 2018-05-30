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В Хабаровске продавец шаурмы отбился от трех налетчиков
В Хабаровске трое 28-летних мужчин решили «заморить червячка» шаурмой в киоске на проспекте 60-летия Октября, напротив торгового центра «Али-Восток».
Пока продавец зазевался, отвернувшись в сторону, один из мужчин схватил квасную кегу и бросился наутек. Пока продавец гонялся за этим хабаровчанином, оставшиеся «пожиратели шаурмы», забрали из кассы деньги.
В это время продавец, поймав похитителя, втолкнул его в ларек. Во время потасовки на пол посыпались деньги.
Продавец шаурмы умудрился не только вызвать полицию, но и удержать двух воров в киоске до приезда патрульных. Про его мнению, у него из кассы вытащили 10 тысяч рублей. Мужчины это, естественно, отрицают.
Всех участников этой истории доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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