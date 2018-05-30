Православные хабаровчане поддержали детей, страдающих онкологией

В Хабаровске участники молодежного клуба при Спасо-Преображенском кафедральном соборе посетили детское онкогемоталогическое отделение краевой больницы им. Пиотровича.

Прихожане Спасо-Преображенского собора не первый раз поздравляют с праздниками детей, проходящих лечений в онкоотделении. В день Святой Троицы продолжить традицию решил приходской молодежный клуб.

Поздравить пациентов детской больницы пришли также ребята из Детско-юношеского центра «Восхождение», которые приготовили для них творческие номера.

Вначале встречи со словами поздравления к детям обратился руководитель молодежного клуба при Спасо-Преображенском кафедральном соборе диакон Алексей Шарапа.

После небольшого концерта состоялись посильные для маленьких пациентов спортивные игры.

«Молодежкинцы» приготовили для своих подопечных небольшие подарки: трафареты для рисования, карандаши, детские книги о православии и пироги.