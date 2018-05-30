Новости
Православные хабаровчане поддержали детей, страдающих онкологией
В Хабаровске участники молодежного клуба при Спасо-Преображенском кафедральном соборе посетили детское онкогемоталогическое отделение краевой больницы им. Пиотровича.
Прихожане Спасо-Преображенского собора не первый раз поздравляют с праздниками детей, проходящих лечений в онкоотделении. В день Святой Троицы продолжить традицию решил приходской молодежный клуб.
Поздравить пациентов детской больницы пришли также ребята из Детско-юношеского центра «Восхождение», которые приготовили для них творческие номера.
Вначале встречи со словами поздравления к детям обратился руководитель молодежного клуба при Спасо-Преображенском кафедральном соборе диакон Алексей Шарапа.
После небольшого концерта состоялись посильные для маленьких пациентов спортивные игры.
«Молодежкинцы» приготовили для своих подопечных небольшие подарки: трафареты для рисования, карандаши, детские книги о православии и пироги.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 127
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 793
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 857
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 778
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136