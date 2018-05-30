Корабелы АСЗ достойно представили компанию на молодежном форуме машиностроителей

Молодые корабелы Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) достойно представили верь на форуме Хабаровского регионального отделения союза машиностроителей, проходившем в Комсомольске-на-Амуре.

В этом году форум собрал 90 человек - 16 делегаций от предприятий и организаций Хабаровского края, занятых в машиностроительной отрасли.

После традиционных тренингов-знакомств участники, были сформированы команды, каждой из которых в течение форума предстояло сконструировать радиоуправляемый самолет. Главное условие – он должен был взлететь и выполнить необходимые фигуры пилотажа.

Самое тяжелое мероприятие форума – «Веревочный курс» - команда, захватившая наибольшее количество флагов побеждала. Заключительный день форума был очень волнительным, решался исход «Деловой игры», в ходе которой как раз и нужно было собрать самолет, и за которую давали наибольшее количество баллов. «Летные испытания» проверили все сконструированные самолеты на прочность и выявили самых ловких пилотов.

По итогам конкурсов, в общекомандном зачете, команда «К.О.К.С.» («Крупная общественная коалиция смелых»), капитаном которой был представитель Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) – Иван Яковлев, заняла второе место.



