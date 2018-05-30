Студенты Хабаровского края выступят в финале соревнований «IT-Планета»

С 1 по 4 июня в Тюмени пройдет финал XI международной олимпиады в области информационных технологий «IT-Планета». В последнем этапе соревнований примут участие более 350 молодых ИТ-специалистов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдовы, которые успешно прошли отборочные этапы.

Хабаровский край в этом году на ИТ-олимпиаде представляли 32 участника, 14 из них успешно справились со всеми заданиями и получили приглашения на финальные испытания.

Для молодых людей, увлеченных информационными технологиями, этот ежегодный конкурс является возможностью проявить себя в таких номинациях как «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника», а также познакомиться с ведущими представителями отрасли. Еще одна задача международных состязаний – максимально сблизить бизнес-структуры и образовательные институты, чтобы повысить качество IT-образования и помочь молодым специалистам в трудоустройстве.

По итогам финала будут названы не только лучшие молодые специалисты в номинациях, но и определены учреждения высшего и среднего профессионального образования, осуществляющие наиболее качественную подготовку специалистов в области ИКТ, а также составлен рейтинг самых активных регионов.

Отметим, олимпиада «IТ-Планета» организуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проведение соревнований также поддерживает «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».