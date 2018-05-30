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Более 5 тысяч выпускников Хабаровского края сдают ЕГЭ по математике базового уровня
В Хабаровском крае продолжается основная волна государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. Сегодня школьники сдают ЕГЭ по математике базового уровня. В регионе этот экзамен выбрали 5 332 человека.
По информации регионального министерства образования и науки, экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на выполнение которых отведено ровно 3 часа (180 минут). Базовый уровень сдают те выпускники, кому не понадобится математика для поступления в вуз. Минимальный порог составляет 12 баллов.
Узнать свои результаты выпускники смогут 15 июня. Математику профильного уровня одиннадцатиклассники сдадут 1 июня.
«Основные экзаменационные испытания завершатся для выпускников 20 июня. Обязательными предметами являются русский язык и математика. По выбору самыми популярными по-прежнему остаются обществознание, физика, история», - отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.
Напомним, на территории края действует 93 пункта проведения единого государственного экзамена. Все они оборудованы переносными металлоискателями, системой онлайн-видеонаблюдения. Впервые во всех пунктах будет использована технология печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена.
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