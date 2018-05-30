В Хабаровском крае может появиться птица, которая восхищала китайских императоров

Представители от Хабаровского края - специалисты по изучению и реинтродукции редких видов журавлей и дальневосточного аиста из «Заповедного Приамурья» приняли участие в международном форуме, посвященном красноногому ибису, который состоялся в уезде Янсянь на северо-западе Китая, в часе езды на скоростном поезде от древней столицы Китая Сиань.

Красноногие ибисы некогда были достаточно широко распространены и обитали на территории Китая, Японии, Корейского полуострова и на крайнем юго-востоке России. В Приамурье первым описал ибисов знаменитый путешественник Н.П. Пржевальский 150 лет назад. Неблагоприятные экологические условия в 50-60 гг. прошлого века- широкое применение пестицидов и неограниченное добывание птиц, привело к стремительному сокращению численности этого вида в ареале и они практически исчезли в дикой природе.

Лишь в 1981 г. китайские ученые обнаружили в уезде Янсянь провинции Шэньси семь особей, а сегодня там уже живет около 2,5 тыс. ибисов. В знак дружбы Китай передал в разные годы 5 птиц Японии и пару Южной Корее для разведения, где популяция птиц достигла 500 и 300 особей соответственно.

- Эта птица всегда была предметом восхищения императоров и других высоких лиц страны, поэтому в провинции Шэньси, которая является родиной ибиса, решили сделать его своеобразным брэндом,- делится впечатлениями от поездки Владимир Андронов.- Все самое лучшее, что есть, будь это продукты, промышленные товары, научные работы, все имеет логотип ибиса и это подтверждение высокой экологической культуры.

Выступления на форуме, где представители трех стран делились результатами работы по сохранению редкой птицы сопровождались культурной программой и экскурсией в центр разведения и подготовки к выпуску в природу ибисов.

- Гигантский застекленный вольер с большим водоемом, живописными островками, высокими деревьями, где птицам комфортно круглый год, просто поражает,- вспоминает Римма Андронова.- По традиции, в Саду дружбы ибиса

высокие гости форума посадили большое дерево, а участники – другие деревья, и теперь есть и российский вклад в это общее дело».

Надо отметить, что выступление на форуме директора «Заповедного Приамурья» было встречено с интересом, сувениры с эмблемой ибиса всех приятно удивили и быстро разошлись. Учитывая интерес к редкому ибису в России, и имеющийся большой опыт по восстановлению популяций исчезающих видов птиц, Китай может проявить дружественный жест и в будущем подарить России этих прекрасных птиц.

- По результатам командировки мы передадим свои предложения в Минприроды России с обоснованием возможности разведения красноногого ибиса в Хабаровском крае, поддержка краевого министерства природных ресурсов также есть, поэтому дело это очень перспективное,- заключил Владимир Андронов.