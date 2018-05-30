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Более четырех млрд рублей выделено в Хабаровском крае на поддержку семей с детьми
Более 70 тысяч семей в Хабаровском крае получают государственные пособия в связи с рождением и воспитанием детей. В 2018 году на эти цели запланировано более 4 млрд рублей. Из региональной казны выделено более 2,4 млрд рублей. Софинансирование из федерального бюджета составляет более 1,5 млрд рублей.
По данным министерства социальной защиты населения, на сегодняшний день действует 12 видов государственных пособий, из них шесть установлены краевым законодательством.
«Наиболее востребованными мерами господдержки семей с детьми является краевой материнский капитал в размере 200 тысяч рублей. Также часто обращаются за назначением выплаты при рождении третьего и последующих детей. В этом году ее величина составляет 13452 рублей в месяц. Пособие выплачивается до трех лет. При этом средний доход в семье на одного человека не должен превышать 37461 рублей», - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.
Еще одним популярным пособием является краевая единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка. Она назначается без учета критериев нуждаемости.
Напомним, в этом году наряду с другими мерами господдержки, в соответствии с Указом Президента РФ, начала действовать выплата за рождение первого ребенка. Из федерального бюджета на эти цели выделено 225 млн рублей. На сегодняшний день в крае это пособие в размере 13386 рублей получают 739 семей.
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