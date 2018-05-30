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В районах Хабаровского края стали эффективнее расходовать бюджетные средства
В регионе подвели итоги мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в 2017 году. Расходование бюджетных средств в районах и городских округах ежегодно анализирует министерство финансов края.
При составлении рейтинга учитывается качество бюджетного планирования и исполнения финансового документа, умение управлять долговыми обязательствами, качество оказания муниципальных услуг и управления муниципальной собственностью, прозрачность бюджетного процесса и др.
Как сообщили в министерстве, по итогам прошлого года тринадцати муниципальным образованиям края присвоена первая степень, что соответствует высокому качеству управления финансами. В их число вошли Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, Солнечный, Охотский, Советско-Гаванский, Ульчский и район им. Лазо. Лидером рейтинга стал Хабаровский район.
В остальных муниципалитетах умение распоряжаться бюджетными средствами оценено как «надлежащее» (вторая степень). При этом четвертый год подряд в крае не выявлено территорий с ненадлежащим качеством управления финансами.
С подробными результатами мониторинга можно ознакомиться по ссылке.
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