Хабаровскому району подарили казармы

Объекты ЖКХ и казарменно-жилищного фонда бывшего военного городка № 14 гарнизона Гаровка-2 переданы в муниципальную собственность Ракитнинского сельского поселения Хабаровского района.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района сейчас занимается оформлением договоров передачи в хозяйственное ведение этих объектов.

Объекты теплоснабжения, а именно: котельная, тепловые сети и мазутное хозяйство приняты администрацией Хабаровского муниципального района, и будут переданы в ближайшее время в муниципальное унитарное предприятие «Новатор». Объекты водоснабжения и водоотведения – в муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

- Объекты ЖКХ приняты нами в категорически неудовлетворительном состоянии, - отметил заместитель главы администрации района – председатель Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Олег Басов. – Чтобы привести в удовлетворительное состояние объекты ЖКХ, а также дорожную инфраструктуру и общедомовое имущество жилищного фонда потребуется порядка 150 миллионов рублей.

В первую очередь до начала отопительного сезона 2018 г. на ремонт необходимо финансирование в 7 млн рублей. 2,8 млн рублей потребуется для замены шести водогрейных котлов, 3,2 млн рублей – для приобретения дизель-генераторной установки и порядка миллиона рублей необходимо на восстановление отдельных элементов водопровода канализационного хозяйства (колодцев, люков и т.д.).

- Без этих средств мы не сможем обеспечить бесперебойную поставку услуг ЖКХ в жилой городок, потому, что половина водогрейных котлов, имеющихся на котельной бывшего гарнизона, находятся в неудовлетворительном состоянии. Дополнительный дизель-генератор нужен для того, чтобы в случае отсутствия электричества, не допустить в зимний период размораживание отопительной системы и не привести поселок к чрезвычайной ситуации, - подчеркнул Олег Басов.

Требуемые на первом этапе средства планируется привлечь из краевого бюджета.

Казарменный жилищный фонд, переданный поселению – это 11 многоквартирных домов (кроме приватизированных в них квартир), а также полуразрушенное здание клуба остаются на балансе администрации Ракитнинского сельского поселения.